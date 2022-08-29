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Бензема: Виграти Золотий м'яч - мрія мого дитинства

Сьогодні 15:44 222 0
Француз оцінив свої шанси на здобуття престижної нагороди
Бензема: Виграти Золотий м'яч - мрія мого дитинства
#Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Нападник Реала Карім Бензема - близький до завоювання Золотого м'яча.

Про це він розповів порталу L'Équipe.

"Подивимося, що трапиться. Поки чекатимемо, як всі проголосують. Це було моєю мрією з дитинства, зараз я не так далеко від її виконання. Тож подивимося", - сказав Бензема.

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