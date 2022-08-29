Бензема: Виграти Золотий м'яч - мрія мого дитинства

Нападник Реала Карім Бензема - близький до завоювання Золотого м'яча.

Про це він розповів порталу L'Équipe.

"Подивимося, що трапиться. Поки чекатимемо, як всі проголосують. Це було моєю мрією з дитинства, зараз я не так далеко від її виконання. Тож подивимося", - сказав Бензема.