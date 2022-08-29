Бензема: Виграти Золотий м'яч - мрія мого дитинства

Джерело - Чемпіон.
Нападник Реала Карім Бензема - близький до завоювання Золотого м'яча.
Про це він розповів порталу L'Équipe.
"Подивимося, що трапиться. Поки чекатимемо, як всі проголосують. Це було моєю мрією з дитинства, зараз я не так далеко від її виконання. Тож подивимося", - сказав Бензема.
Karim Benzema était au micro de @LatourBertrand après le tirage au sort de la Ligue des Champions 🎙️— L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) August 25, 2022
"Depuis tout petit le Ballon d'Or c'est un rêve. Je ne suis pas très loin, on verra ce qu'il se passe" 💬#EDS pic.twitter.com/s4cLDtbo5Z