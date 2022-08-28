Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Вчора 18:53 2970
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться
Вчора 22:54 1198
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Вчора 20:40 378
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Вчора 20:26 1111
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного
Вчора 20:09 4376
Яремчук перейде до Брюгге
Вчора 19:54 1764
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Вчора 16:56 754
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Вчора 14:52 386
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Вчора 14:20 238291
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Вчора 08:28 945
Прямі трансляції

ПСЖ зіграв внічию з Монако, Марсель переграв Ніццу: результати матчів 4 туру Ліги 1

Вчора 23:56 851 0
ПСЖ зіграв внічию з Монако, Марсель переграв Ніццу: результати матчів 4 туру Ліги 1
#Ліон, #Монако, #Нант, #ПСЖ, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі французької Ліги 1 відбулися 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 28 серпня

Нант - Тулуза 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Абухлаль, 1:1 - 50 Гуессанд, 2:1 - Мохамед, 3:1 - Сімон

Брест - Монпельє 0:7 (0:5) 

Голи: 0:1 - 6 Маусса, 0:2 - 10 Вахі, 0:3 - 11 Хазрі, 0:4 - 25 Козза, 0:5 - 31 Вахі, 0:6 - 64 Жермен, 0:7 - 84 Жермен

Лор’ян - Клермон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Моффі, 2:0 - 41 Моффі, 2:1 - 62 Чам

Ніцца - Марсель 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Санчес, 0:2 - 37 Тавареш, 0:3 - 42 Санчес

Труа - Анже 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Ріпарт, 2:0 - 61 Бальде, 2:1 - 67 Діоні, 3:1 - 82 Одоберт

Реймс - Ліон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Дзкнья, 1:1 - 86 Дембеле

ПСЖ - Монако 1:1 (0:1) 

Голи: 0:1 20 Фолланд, 1:1 - 70 Неймар (пен)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238291
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1666
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 4376
Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться Маркевич: Нехай Луческу йде з Динамо і не ганьбиться 1198
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ 2970
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 1764
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31167 2
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12644
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 27291 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91467 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14103 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7084