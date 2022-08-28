Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє проти криворізького Кривбаса в другому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Кривцов, Степаненко, Судаков, Мудрик, Сікан, Михайліченко, Бондаренко, Матвієнко, Тейлор, Петряк
Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Зубков, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Очеретько, Козік, Корнієнко
Кривбас: Сарнавський, Стецьков, Вернидуб, Якімець, Опанасенко, Семенов, Хомченовський, Хобленко, Татарков, Волошин, Устименко
Запасні: Кліщук, Хома, Зотько, Рябов, Попчук, Шевченко, Банада, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін
Поєдинок розпочнеться о 15:00.