Головне
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 08:18 739
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 16:57 1101
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 375
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:52 234
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Сьогодні 14:20 238025
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:28 859
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
Вчора 23:21 4191
Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу
Вчора 23:09 779
Ліверпуль знищив Борнмут, Евертон Миколенко не переграв Брентфорд: результати матчів 4 туру АПЛ
Вчора 21:25 896
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер
Вчора 20:39 2165
Прямі трансляції

Мудрик і Петряк - в основі Шахтаря на матч з Кривбасом

Сьогодні 14:38 365 0
Поєдинок розпочнеться о 15:00
Мудрик і Петряк - в основі Шахтаря на матч з Кривбасом
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє проти криворізького Кривбаса в другому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Кривцов, Степаненко, Судаков, Мудрик, Сікан, Михайліченко, Бондаренко, Матвієнко, Тейлор, Петряк

Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Зубков, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Очеретько, Козік, Корнієнко

Кривбас: Сарнавський, Стецьков, Вернидуб, Якімець, Опанасенко, Семенов, Хомченовський, Хобленко, Татарков, Волошин, Устименко

Запасні: Кліщук, Хома, Зотько, Рябов, Попчук, Шевченко, Банада, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін

Поєдинок розпочнеться о 15:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 4191
Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги Полісся та Карпати здобули впевнені перемоги: результати матчів 1 туру Першої ліги 2128
Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом Зінченко не потрапив у заявку на матч з Фулгемом 2643
Бенфіка виставила Яремчука на трансфер Бенфіка виставила Яремчука на трансфер 2165
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238025
Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні Пустовий: Україну ніхто не чекає на чемпіонаті світу, ми там нікому не потрібні 1514 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6166
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17376
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 3851
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31165 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97193
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 22705 2