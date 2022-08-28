Колос - Рух: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Ковалівський Колос зіграє проти львівського Руха у другому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець - Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець - Оріховський, Мілько - Болбат, Ільїн, Мякушко - Попов
Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Кузик, Соловйов, Смирний, Ісмаєнко, Лисенко, Безбородько, Задоя
Рух: Паньків - Сич, Лях, Дідик, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук, Таллес, Соломон - Климчук
Запасні: Герета, Холод, Непейпієв, Підгурський, Притула, Мисик, Руніч, Довгий, Карабін
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.