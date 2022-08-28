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Колос - Рух: стартові склади команд

Сьогодні 12:37 134 0
Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом
Колос - Рух: стартові склади команд
#Колос, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос зіграє проти львівського Руха у другому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець - Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець - Оріховський, Мілько - Болбат, Ільїн, Мякушко - Попов

Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Кузик, Соловйов, Смирний, Ісмаєнко, Лисенко, Безбородько, Задоя

Рух: Паньків - Сич, Лях, Дідик, Слюсар - Сапуга, Федорчук - Бойчук, Таллес, Соломон - Климчук

Запасні: Герета, Холод, Непейпієв, Підгурський, Притула, Мисик, Руніч, Довгий, Карабін 

Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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