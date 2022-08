Атлетіко завершив перехід лівого захисника Тоттенгема Серхіо Регілона

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуби домовилися про оренду 25-річного футболіста.

У договір не буде включений пункт про право викупу.

🔜 Done Deal and confirmed! Sergio #Reguilon to #AtleticoMadrid from #Tottenham on loan. #transfers #THFC https://t.co/EQpPmpICTq