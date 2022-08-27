Джерело - Чемпіон.
У третьому турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Українець Віктор Коваленко вийшов на заміну на 58-ій хвилині матчу з Сассуоло.
Чемпіонат Італії - Серія А
3 тур, 27 серпня
Кремонезе - Торіно 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Влашич, 0:2 - 65 Радонич, 1:2 - 80 Сернікола
Ювентус - Рома 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Влахович, 1:1 - 69 Абрагам
Мілан - Болонья 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Леау, 2:0 - 58 Жиру
Спеція - Сассуоло 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 27 Фраттезі, 1:1 - 30 Бастоні, 2:1 - 45+3 Нзола (пен), 2:2 - 50 Пінамонті