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Ювентус зіграв внічию з Ромою, Мілан переграв Болонью: результати 3 туру Серії А

Вчора 23:40 445 0
Коваленко вийшов на заміну на 58-ій хвилині матчу з Сассуоло
Ювентус зіграв внічию з Ромою, Мілан переграв Болонью: результати 3 туру Серії А
#Мілан, #Рома, #Торіно, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Українець Віктор Коваленко вийшов на заміну на 58-ій хвилині матчу з Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А
3 тур, 27 серпня

Кремонезе - Торіно 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Влашич, 0:2 - 65 Радонич, 1:2 - 80 Сернікола

Ювентус - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Влахович, 1:1 - 69 Абрагам

Мілан - Болонья 2:0 (1:0) 

Голи: 1:0 - 21 Леау, 2:0 - 58 Жиру

Спеція - Сассуоло 2:2 (2:1) 

Голи: 0:1 - 27 Фраттезі, 1:1 - 30 Бастоні, 2:1 - 45+3 Нзола (пен), 2:2 - 50 Пінамонті

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