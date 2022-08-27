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Рух попросив УПЛ використати ВАР у матчі з Колосом

Вчора 22:55 259 0
Зустріч відбудеться завтра, 28 серпня
Рух попросив УПЛ використати ВАР у матчі з Колосом
#Колос, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Рух надіслав лист УПЛ з проханням застосувати систему ВАР у матчі 2-го туру УПЛ проти Колоса.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Зустріч відбудеться завтра, 28 серпня, у Ковалівці. Початок - 13.00. На матч поки призначено лише головного арбітра Олександра Омельченка зі Слов’янська та його асистентів з Херсонської області та Харкова.

УАФ анонсувала, що протягом 2-го туру ВАР буде використано лише в одному матчі - зустріч Шахтаря та Кривбасу у Києві 28 серпня. Хоча була інформація і про матч Динамо - Дніпро-1 з ВАР, але зараз даних про це немає.

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