Рух попросив УПЛ використати ВАР у матчі з Колосом

Зустріч відбудеться завтра, 28 серпня

Джерело - Чемпіон.

Рух надіслав лист УПЛ з проханням застосувати систему ВАР у матчі 2-го туру УПЛ проти Колоса.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Зустріч відбудеться завтра, 28 серпня, у Ковалівці. Початок - 13.00. На матч поки призначено лише головного арбітра Олександра Омельченка зі Слов’янська та його асистентів з Херсонської області та Харкова.

УАФ анонсувала, що протягом 2-го туру ВАР буде використано лише в одному матчі - зустріч Шахтаря та Кривбасу у Києві 28 серпня. Хоча була інформація і про матч Динамо - Дніпро-1 з ВАР, але зараз даних про це немає.