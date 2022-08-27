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Матч СК Полтава - Гірник-Спорт не відбувся: Клуб не зміг отримати дозвіл від начальника ОВА

Сьогодні 18:40 141 0
Матч СК Полтава - Гірник-Спорт не відбувся: Клуб не зміг отримати дозвіл від начальника ОВА
#Гірник Спорт, #СК Полтава

Джерело - sport.pl.ua.

СК Полтава не зміг отримати підпис голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна і через це довелося скасувати матч з Гірником-Спорт.

Про це повідомляє  Полтавщина Спорт.

"У регламенті ПФЛ прописано, що дозвіл на проведення матчів має давати особисто голова ОВА. Голова ПФЛ говорить про те, що у крайньому разі це може бути один із заступників голови ОВА. Вчора зранку я звернувся до голови ОВА Дмитра Луніна. Він мене перенаправив до начальниці Управління молоді та спорту Марини Трохименко. Вона дала нам дозвіл. 

Але для ПФЛ дозвіл від неї не є тим документом, який надає підстави для проведення матчу. Потрібен особистий дозвіл начальника ОВА. Я неодноразово звертався до Дмитра Луніна, але він проігнорував звернення. Тому інспектор матчу та офіцер безпеки вирішили не проводити цю гру, через те, що для цього немає відповідних документів", - президент СК Полтава Сергій Іващенко.

Також Іващенко перепросив у вболівальників та журналістів за те, що матч не вдалося провести.

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