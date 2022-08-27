СК Полтава не зміг отримати підпис голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна і через це довелося скасувати матч з Гірником-Спорт.

Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

"У регламенті ПФЛ прописано, що дозвіл на проведення матчів має давати особисто голова ОВА. Голова ПФЛ говорить про те, що у крайньому разі це може бути один із заступників голови ОВА. Вчора зранку я звернувся до голови ОВА Дмитра Луніна. Він мене перенаправив до начальниці Управління молоді та спорту Марини Трохименко. Вона дала нам дозвіл.

Але для ПФЛ дозвіл від неї не є тим документом, який надає підстави для проведення матчу. Потрібен особистий дозвіл начальника ОВА. Я неодноразово звертався до Дмитра Луніна, але він проігнорував звернення. Тому інспектор матчу та офіцер безпеки вирішили не проводити цю гру, через те, що для цього немає відповідних документів", - президент СК Полтава Сергій Іващенко.