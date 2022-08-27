Баєр у меншості переграв Майнц: результати матчів 4 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
4 тур, 27 серпня
Герта - Боруссія Д 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 32 Модест
Гоффенгайм - Аугсбург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 Гайгер
Майнц - Баєр 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 29 Паласіос, 0:2 - 39 Фрімпонг, 0:3 - 41 Фрімпонг
Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Нкунку, 2:0 - 90 Нкунку
Шальке - Уніон 1:6 (1:3)
Голи: 0:1 - 6 Торсбю, 1:1 - 31 Бультер, 1:2 - 36 Бекер, 1:3 - 45+3 Габерер, 1:4 - 46 Бекер, 1:5 - 87 Міхель, 1:6 - 90 Міхель
Сьогодні, 27 серпня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:
19:30. Баварія - Боруссія М