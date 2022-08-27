Головне
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:09 1203
Арсенал - Фулгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 18:48 233
Болотніков: У Динамо немає ніяких телеправ, плюси купили у них повітря
Сьогодні 17:24 137
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 15:04 206614
Зоря вирвала перемогу у Львова, Верес переграв Ворсклу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 307
Бех-Романчук завоювала бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:45 556
Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech
Вчора 22:00 301
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
Вчора 18:09 1150
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Вчора 16:07 1987
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Вчора 16:00 3680
Прямі трансляції

Баєр у меншості переграв Майнц: результати матчів 4 туру Бундесліги

Сьогодні 18:32 94 0
Баєр у меншості переграв Майнц: результати матчів 4 туру Бундесліги
#Баварія, #Баєр, #Боруссія Дортмунд, #Боруссія Менхенгладбах, #Шальке

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
4 тур, 27 серпня

Герта - Боруссія Д 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32 Модест

Гоффенгайм - Аугсбург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Гайгер

Майнц - Баєр 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 29 Паласіос, 0:2 - 39 Фрімпонг, 0:3 - 41 Фрімпонг

Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Нкунку, 2:0 - 90 Нкунку

Шальке - Уніон 1:6 (1:3)

Голи: 0:1 - 6 Торсбю, 1:1 - 31 Бультер, 1:2 - 36 Бекер, 1:3 - 45+3 Габерер, 1:4 - 46 Бекер, 1:5 - 87 Міхель, 1:6 - 90 Міхель

Сьогодні, 27 серпня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Баварія - Боруссія М

Коментарі ()
Популярне зараз
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 206614
Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів 730
Степаненко: Де Дзербі сказав мені: "Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч" Степаненко: Де Дзербі сказав мені: "Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч" 977
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО 4545
Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи 1673
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги 1203
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 45168
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 14071 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24130
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36921
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50233 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8901 6