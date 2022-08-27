Баєр у меншості переграв Майнц: результати матчів 4 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

4 тур, 27 серпня

Герта - Боруссія Д 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 32 Модест

Гоффенгайм - Аугсбург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Гайгер

Майнц - Баєр 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 29 Паласіос, 0:2 - 39 Фрімпонг, 0:3 - 41 Фрімпонг

Лейпциг - Вольфсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Нкунку, 2:0 - 90 Нкунку

Шальке - Уніон 1:6 (1:3)

Голи: 0:1 - 6 Торсбю, 1:1 - 31 Бультер, 1:2 - 36 Бекер, 1:3 - 45+3 Габерер, 1:4 - 46 Бекер, 1:5 - 87 Міхель, 1:6 - 90 Міхель

Сьогодні, 27 серпня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Баварія - Боруссія М