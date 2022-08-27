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Металіст 1925 та Чорноморець не виявили сильнішого у 2 турі УПЛ

Сьогодні 16:52 176 0
Матч завершився без забитих голів
Металіст 1925 та Чорноморець не виявили сильнішого у 2 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст 1925 приймав одеський Чорноморець. 

Матч завершився з рахунком 0:0. Відзначимо, що голкіпер одеситів Дмитро Непогодов парирував пенальті від Габелка.

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 27 серпня

Металіст 1925 - Чорноморець 0:0

Металіст 1925: Олег Мозіль, Михайло Рудавський, Ярослав Мартинюк, Андрій Борячук (Дмитро Кравченко 79), Ростислав Русин, Андрій Ременюк (Владислав Дмитренко 79), Ігор Курило, Костянтин Бичек, Михайло Шершень (Дмитро Капінус 79), Артем Габелок, Микита Безуглий

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Владислав Наумець, Дмитро Юсов (Андрій Штогрін 77), Іван Бобко (Орест Кузик 72), Родіон Плакса (Олександр Гладкий 84), Євген Селін, Максим Брагару Брагару (Реалдо Філі 77), Володимир Салюк, Сергій Політило

Попередження: Джеймс Манджрекар 51

Нереалізований пенальті: Артем Габелок 54

Раніше Зоря вирвала перемогу у Львова, Верес переграв Ворсклу у 2 турі УПЛ.

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