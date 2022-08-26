Головне
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Сьогодні 16:07 1269
Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech
Сьогодні 22:00 149
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
Сьогодні 18:09 747
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Сьогодні 16:00 3254
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було
Сьогодні 14:34 13530
Визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи
Сьогодні 14:32 1962
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 14:07 2547
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
Сьогодні 12:52 311
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 444
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 1018
Прямі трансляції

Суркіс: В Україні команди не мають можливості якісного посилення

Сьогодні 22:11 112 0
Президент клубу розповів про трансферну ситуацію
Суркіс: В Україні команди не мають можливості якісного посилення
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

Президент Динамо Ігор Суркіс через війну клуби в Україні не в змозі запрошувати сильних легіонерів.

Про це заявив сам функціонер.

"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці. Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, незважаючи на всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь! Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників.

- Чи будуть втрати у складі?Трансферний ринок відкритий. Якщо буде пропозиція щодо футболіста, ми сідаємо та розпочинаємо переговори. Я це кажу вам офіційно: буде пропозиція - буде розмова", - сказав Суркіс.

Раніше визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн 2062
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було 3254
Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги 2201
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 2547
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було 13530
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 21305 1
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25215
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224636 5
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 219907 3
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15496
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6154
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12618