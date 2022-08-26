Суркіс: В Україні команди не мають можливості якісного посилення

Президент Динамо Ігор Суркіс через війну клуби в Україні не в змозі запрошувати сильних легіонерів.

Про це заявив сам функціонер.

"У жодної української команди зараз немає можливості придбати якісне посилення. До України просто відмовляються їхати іноземці. Честь і хвала нашому тренеру, який у 77 років, незважаючи на всі рекомендації відкласти ідею повернення команди в Україну, не лише наполіг на нашому поверненні, а й показав своїм прикладом, що таке любов і честь! Він працює з нашими вихованцями, з українськими футболістами та одним поляком. І цим складом ми знову вийдемо на поле та знову боротимемося, щоб тішити наших уболівальників.

- Чи будуть втрати у складі?Трансферний ринок відкритий. Якщо буде пропозиція щодо футболіста, ми сідаємо та розпочинаємо переговори. Я це кажу вам офіційно: буде пропозиція - буде розмова", - сказав Суркіс.