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Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів

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Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - ФК Динамо.

Київському Динамо випали дуже сильні суперники у групі Ліги Європи.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Дуже сильні суперники. Є таке відчуття, що ми граємо у групі Ліги чемпіонів. Ренн, як і ми, ще нещодавно грав у цьому турнірі, це дуже серйозний колектив, який щорічно здійснює якісні трансфери. Усі ми бачили, як кіпрський АЕК двічі обіграв Дніпро-1. Про Фенербахче я взагалі мовчу, ця команда стає сильнішою та сильнішою з кожним місяцем. Впевнений, вони хочуть помститися нам та взяти реванш, тому матчі будуть дуже цікавими. І я вас запевняю – вони нічим не поступляться іграм Ліги чемпіонів. Може, я не дуже задоволений жеребом, але наші гравці напевно стануть досвідченішими та сильнішими, граючи проти іменитих суперників.

Потрібно жити далі та не ворушити минуле! Так, на жаль, цього разу у нас об'єктивно не вийшло. Бенфіка була сильнішою, але ми хотіли здійснити подвиг. Зрозуміло, що двомісячні збори без вихідних, постійні переїзди та життя без сімей внесли свої корективи. Збірники взагалі півроку не були вдома… Важко навіть уявити, наскільки цінним було б свято перемоги киян у кваліфікації для нашого народу. Для народу, який героїчно бореться з російськими… вибачте, слова не можу підібрати, щоб описати цих негідників, цих нелюдів, які вбивають наших жінок та дітей. Перемога Динамо над Бенфікою могла б сприйнятись так само, як перемога Усика над Джошуа! Браво! Він є прикладом для всіх нас, на який ми повинні рівнятися. Я постійно кажу хлопцям - ви спортивне обличчя країни та повинні боротися заради свого народу. Повірте мені, вони це чудово розуміють! Але деяким, можливо, варто було б таки переглянути своє ставлення до футболу. Наші перемоги попереду! І не лише футбольні", - зазначив Суркіс.

Нагадаємо, що суперниками української команди будуть - Ренн (Франція), Фенербахче (Туреччина), АЕК Ларнака (Кіпр).

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