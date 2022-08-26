СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій

Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23.

32 клуби (22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій та 10 команд, які вилетіли в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА) було поділено на вісім груп.

За результатами жеребкування СК Дніпро-1 потрапив до групи Е. Суперниками будуть АЗ (Нідерланди), Аполлон (Кіпр) та Вадуц (Ліхтенштейн).

Результати жеребкування:

Група A Група B Група С Група D Істанбул Вест Гем Вільярреал Партизан Фіорентина Стяуа Хапоель Беєр-Шева Кельн Хартс Андерлехт Аустрія Ніцца РФШ Сількеборг Лех Юргорден

Група E Група F Група G Група H АЗ Гент Славія Прага Базель Аполлон Мольде ЧФР Клуж Слован Вадуц Шемрок Роверс Сівасспор Жальгіріс Дніпро-1 Словацько Балкані Пюнік

Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада.

Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.

Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати проведення матчів:

1-й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.

Раніше СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи.