Головне
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Сьогодні 16:07 491
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Сьогодні 16:00 2759
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було
Сьогодні 14:34 12951
Визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи
Сьогодні 14:32 1220
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 14:07 2196
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
Сьогодні 12:52 237
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 366
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 948
Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 00:28 1079
Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали більше 17 млн гривень на авто для ЗСУ
Вчора 22:24 327
Прямі трансляції

СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій

Сьогодні 16:07 491 0
Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23. 

32 клуби (22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій та 10 команд, які вилетіли в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА) було поділено на вісім груп.

За результатами жеребкування СК Дніпро-1 потрапив до групи Е. Суперниками будуть АЗ (Нідерланди), Аполлон (Кіпр) та Вадуц (Ліхтенштейн). 

Результати жеребкування:

Група A  Група B Група С Група D
Істанбул Вест Гем Вільярреал Партизан
Фіорентина Стяуа Хапоель Беєр-Шева Кельн
Хартс Андерлехт Аустрія Ніцца
РФШ Сількеборг Лех Юргорден
Група E Група F Група G Група H
АЗ Гент Славія Прага Базель
Аполлон Мольде ЧФР Клуж Слован
Вадуц Шемрок Роверс Сівасспор Жальгіріс
Дніпро-1 Словацько Балкані Пюнік

Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада.

Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.

Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати проведення матчів:

1-й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.

Раніше СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 20814 1
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів 3491 1
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО 3808
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було 12951
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було 2759
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було 90077
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 663
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14810
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8888
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14296
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 219889 3
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17941