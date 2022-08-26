СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23.
32 клуби (22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій та 10 команд, які вилетіли в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА) було поділено на вісім груп.
За результатами жеребкування СК Дніпро-1 потрапив до групи Е. Суперниками будуть АЗ (Нідерланди), Аполлон (Кіпр) та Вадуц (Ліхтенштейн).
Результати жеребкування:
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Істанбул
|Вест Гем
|Вільярреал
|Партизан
|Фіорентина
|Стяуа
|Хапоель Беєр-Шева
|Кельн
|Хартс
|Андерлехт
|Аустрія
|Ніцца
|РФШ
|Сількеборг
|Лех
|Юргорден
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|АЗ
|Гент
|Славія Прага
|Базель
|Аполлон
|Мольде
|ЧФР Клуж
|Слован
|Вадуц
|Шемрок Роверс
|Сівасспор
|Жальгіріс
|Дніпро-1
|Словацько
|Балкані
|Пюнік
Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада.
Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.
Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
Дати проведення матчів:
1-й тур - 8 вересня
2-й тур - 15 вересня
3-й тур - 6 жовтня
4-й тур - 13 жовтня
5-й тур - 27 жовтня
6-й тур - 3 листопада
Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.
Раніше СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи.