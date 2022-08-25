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СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 20:52 411 0
Українська команда зіграє у Лізі конференцій
СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи
#СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 з футболу СК Дніпро-1 на виїзді програв АЕКу (Ларнака, Кіпр).

Українська команда поступилася з рахунком 0:3 та за сумою двох матчів (1:5) не пройшла до групового етапу Ліги Європи. То ж СК Дніпро-1 зіграє у групі Ліги конференцій.

Ліга Європи 2022/23
Кваліфікація, плей-оф
Матч-відповідь, 25 серпня

АЕК (Ларнака. Кіпр) - СК Дніпро-1 (Україна) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Дюрчо, 2:0 - 45 Лопес, 3:0 - 78 Енглезу

АЕК: 1. Піріч, 3. Гонзалез (кап), 6. Ойєр, 7. Луіс Густаво, 11. Фараж (68. Мамас.74), 12. Лопеш (19. Олатунжи, 74), 15. Мілічевіч, 16. Росалес, 21. Енглезу (8. Бруно Гама, 86), 45. Дьюрчо (29. Ноум,84). 51. Альтман (14. Гарсія,74).

Запасні: 38. Тумпас, 40. Стілінанідіс, 5. Касас, 9. Рамо Перез,  24. Кіпрос,  30. Андреу.

Головний тренер: Хосе Луіс Ольтра

Дніпро-1: 93. Валеф, 6. Бузанелло, 7. Довбик, 8. Піхальонок, 9. Гуцуляк (29. Назаренко.58), 11.Громов (25. Когут.69), 15. Логінов (22. Рубчинський,73), 16. Бабенко, 23. Бланко, 34. Танчик, 39. Сваток (кап),

Запасні: 1. Рибак, 33. Юрчук, 2. Кононов.

Головний тренер: Олександр Кучер.

Попередження: Логінов (13), Бабенко (42), Луіс Густаво (61), Лопеш (74), Гарсія (90+1).

Перший матч 2:1

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