Валенсія підписала Алмейду

Валенсія підсилилась півзахисником

Валенсія оголосила про підписання контракту із півзахисником Віторії Андре Алмейдою.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2028 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 7,5 млн. євро.

Минулого сезону Алмейда провів 36 матчів, у яких відзначився одним асистом. У цій кампанії Андре відіграв шість зустрічей, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Кавані близький до переходу у Валенсію.