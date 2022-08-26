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Валенсія підписала Алмейду

Сьогодні 15:25 166 0
Валенсія підсилилась півзахисником
Валенсія підписала Алмейду
#Валенсія, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - valenciacf.com.

Валенсія оголосила про підписання контракту із півзахисником Віторії Андре Алмейдою.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Угода з 22-річним португальцем розрахована до літа 2028 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько 7,5 млн. євро.

Минулого сезону Алмейда провів 36 матчів, у яких відзначився одним асистом. У цій кампанії Андре відіграв шість зустрічей, відзначившись двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Кавані близький до переходу у Валенсію.

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