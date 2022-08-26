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Шахтар працює над поверненням українського півзахисника

Сьогодні 12:12 476 0
Шахтар може повернути чергового українця
Шахтар працює над поверненням українського півзахисника
#Мехелен, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Мар'ян Швед

Джерело - sport24.ua.

Правий вінгер бельгійського Мехелена Мар'ян Швед найближчим часом може перейти у Шахтар.

Про це повідомляє Спорт 24.

Мехелен хоче отримати за Мар'яна 2 млн євро, які свого часу виплатив Селтіку, попередньому клубу українця. Натомість "гірники" пропонують оренду на один сезон із правом викупу.

У сумі ця опція теж становитиме 2 млн євро. До того ж, сам Швед горить бажанням повернутися в Україну, його потенційний новий клуб базуватиметься у Львові, а з командою працює Ігор Йовічевіч – тренер, який розкрив його талант у Карпатах.

Нагадаємо, Шахтар може зіграти матч УПЛ з Динамо у Лондоні.

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