Визначились всі учасники групового турніру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі учасники групового турніру Ліги конференцій.

Єдиним представником України у цьому турнірі стане Дніпро-1. Для команди це дебютний сезон в єврокубках.

Жеребкування відбудеться сьогодні, 26 серпня. Дніпро-1 буде у четвертому кошику. Початок о 15.30.

32 команди будуть розбиті на 8 груп. Груповий турнір відбудеться з 8 вересня по 3 листопада.

1-й кошик: Вільярреал (Іспанія), Базель (Швейцарія), Славія Прага (Чехія), АЗ (Нідерланди), Гент (Бельгія), Істанбул (Туреччина), Партизан (Сербія), Вест Гем (Англія).

2-й кошик: ЧФР (Румунія), Мольде (Норвегія), Стяуа (Румунія), Фіорентина (Італія), Кельн (Німеччина), Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль), Аполлон (Кіпр), Слован (Словаччина).

3-й кошик: Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Жальгіріс (Литва), Аустрія (Австрія), Хартс (Шотландія), Шемрок Роверс (Ірландія), Сівасспор (Туреччина), Вадуц (Ліхтенштейн).

4-й кошик: Дніпро-1 (Україна), Лех (Польща), Словацько (Чехія), Сількеборг (Данія), Юргорден (Швеція), Пюнік (Вірменія), РФШ (Латвія), Балкані (Косово).