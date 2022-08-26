Головне
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
Вчора 19:53 2881 1
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 227
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 805
Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 00:28 933
Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали більше 17 млн гривень на авто для ЗСУ
Вчора 22:24 286
СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 20:52 1101
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було
Вчора 20:20 88680
Підрозділ ЗСУ в районі Слов’янська за сприяння Favbet Foundation отримав чергову партію допомоги
Вчора 18:17 242
Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring
Вчора 16:39 692
Олександрія обіграла Інгулець у 7 турі УПЛ
Вчора 14:55 648
Прямі трансляції

Визначились всі учасники групового турніру Ліги конференції

Сьогодні 09:59 95 0
Визначились всі учасники групового турніру Ліги конференції

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі учасники групового турніру Ліги конференцій.

Єдиним представником України у цьому турнірі стане Дніпро-1. Для команди це дебютний сезон в єврокубках. 

Жеребкування відбудеться сьогодні, 26 серпня. Дніпро-1 буде у четвертому кошику. Початок о 15.30.

32 команди будуть розбиті на 8 груп. Груповий турнір відбудеться з 8 вересня по 3 листопада.

1-й кошик: Вільярреал (Іспанія), Базель (Швейцарія), Славія Прага (Чехія), АЗ (Нідерланди), Гент (Бельгія), Істанбул (Туреччина), Партизан (Сербія), Вест Гем (Англія).

2-й кошик: ЧФР (Румунія), Мольде (Норвегія), Стяуа (Румунія), Фіорентина (Італія), Кельн (Німеччина), Хапоель Беєр-Шева (Ізраїль), Аполлон (Кіпр), Слован (Словаччина).

3-й кошик: Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Жальгіріс (Литва), Аустрія (Австрія), Хартс (Шотландія), Шемрок Роверс (Ірландія), Сівасспор (Туреччина), Вадуц (Ліхтенштейн).

4-й кошик: Дніпро-1 (Україна), Лех (Польща), Словацько (Чехія), Сількеборг (Данія), Юргорден (Швеція), Пюнік (Вірменія), РФШ (Латвія), Балкані (Косово).

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком 4652
Визначився рейтинг України в оновленому рейтингу ФІФА Визначився рейтинг України в оновленому рейтингу ФІФА 1298
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було 88680
Маліновський погодився перейти у Марсель Маліновський погодився перейти у Марсель 5315
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО 2630
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів 2881 1
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10667 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24088
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 17259
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13743
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8835
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18621