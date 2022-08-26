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Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

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Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#Базель, #Кельн, #Фіорентина, #МОЛ Фегервар, #Твенте

Джерело - Чемпіон.

У плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбувся 21 матч.

Ліга конференцій 2022/23
Кваліфікація, плей-оф
Матчі-відповіді, 25 серпня

АІК (Швеція) - Словацко (Чехія) 0:1 (0:0). Перший матч 0:3

Базель (Швейцарія) - ЦСКА (Болгарія) 2:0 (0:0). Перший матч 0:1

Віборг (Данія) - Вест Гем (Англія) 0:3 (0:1). Перший матч 1:3

Вікінг (Норвегія) - Стяуа (Румунія) 1:3 (1:1). Перший матч 2:1

Вольфсберг (Австрія) - Молде (Норвегія) 0:4 (0:2). Перший матч 1:0

МОЛ Фегервар (Угорщина) - Кельн (Німеччина) 0:3 (0:1). Перший матч 2:1

Твенте (Нідерланди) - Фіорентина (Італія) 0:0. Перший матч 1:2

ЧФР Клуж (Румунія) - Марибор (Словенія) 1:0 (0:0). Перший матч 0:0

Славія (Чехія) - Ракув (Польща) 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Перший матч 1:2

Хапоель Бееер-Шева (Ізраїль) - Університатя (Румунія) 1:1 (пен. 4:3) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0). Перший матч 1:1

Баллкані (Косово) - Шкупі (Північна Македонія) 1:0 (0:0). Перший матч 2:1

Хамрун (Мальта) - Партизан (Сербія) 3:3 (1:1). Перший матч 1:4

Андерлехт (Бельгія) - Янг Бойз (Швейцарія) 0:1 (пен. 3:1) (0:1, 0:0, 0:0, 0:0). Перший матч 1:0

Ніцца (Франція) - Маккабі Тель Авів (Ізраїль) 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Перший матч 0:1

Ф91 Дюделанж (Люксембург) - Лех Познань (Польща) 1:1 (1:0). Перший матч 0:2

Антверпен (Бельгія) - Башакшехір (Туреччина) 1:3 (0:1). Перший матч 1:1

Жил Вісенте (Португалія) - АЗ Алкмар (Нідерланди) 1:2 (0:0). Перший матч 4:4

Рапід (Австрія) - Вадуц (Лихтенштейн) 0:1 (0:1). Перший матч 1:1

Хайдук (Хорватія) - Вільярреал (Іспанія) 0:2 (0:1). Перший матч 2:4

Слован (Словаччина) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 2:1 (пен. 6:5) (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Перший матч 0:1

Лінфілд (Північна Ірландія) - РФС (Латвія) 1:1 (пен. 2:4) (0:0, 0:0, 1:0, 0:1). Перший матч 2:2

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