Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбувся 21 матч.
АІК (Швеція) - Словацко (Чехія) 0:1 (0:0). Перший матч 0:3
Базель (Швейцарія) - ЦСКА (Болгарія) 2:0 (0:0). Перший матч 0:1
Віборг (Данія) - Вест Гем (Англія) 0:3 (0:1). Перший матч 1:3
Вікінг (Норвегія) - Стяуа (Румунія) 1:3 (1:1). Перший матч 2:1
Вольфсберг (Австрія) - Молде (Норвегія) 0:4 (0:2). Перший матч 1:0
МОЛ Фегервар (Угорщина) - Кельн (Німеччина) 0:3 (0:1). Перший матч 2:1
Твенте (Нідерланди) - Фіорентина (Італія) 0:0. Перший матч 1:2
ЧФР Клуж (Румунія) - Марибор (Словенія) 1:0 (0:0). Перший матч 0:0
Славія (Чехія) - Ракув (Польща) 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Перший матч 1:2
Хапоель Бееер-Шева (Ізраїль) - Університатя (Румунія) 1:1 (пен. 4:3) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0). Перший матч 1:1
Баллкані (Косово) - Шкупі (Північна Македонія) 1:0 (0:0). Перший матч 2:1
Хамрун (Мальта) - Партизан (Сербія) 3:3 (1:1). Перший матч 1:4
Андерлехт (Бельгія) - Янг Бойз (Швейцарія) 0:1 (пен. 3:1) (0:1, 0:0, 0:0, 0:0). Перший матч 1:0
Ніцца (Франція) - Маккабі Тель Авів (Ізраїль) 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Перший матч 0:1
Ф91 Дюделанж (Люксембург) - Лех Познань (Польща) 1:1 (1:0). Перший матч 0:2
Антверпен (Бельгія) - Башакшехір (Туреччина) 1:3 (0:1). Перший матч 1:1
Жил Вісенте (Португалія) - АЗ Алкмар (Нідерланди) 1:2 (0:0). Перший матч 4:4
Рапід (Австрія) - Вадуц (Лихтенштейн) 0:1 (0:1). Перший матч 1:1
Хайдук (Хорватія) - Вільярреал (Іспанія) 0:2 (0:1). Перший матч 2:4
Слован (Словаччина) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина) 2:1 (пен. 6:5) (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Перший матч 0:1
Лінфілд (Північна Ірландія) - РФС (Латвія) 1:1 (пен. 2:4) (0:0, 0:0, 1:0, 0:1). Перший матч 2:2