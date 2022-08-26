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Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 00:43 471 0
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
#Лудогорець, #Олімпіакос, #СК Дніпро-1, #Фенербахче, #Ференцварош, #Жальгіріс

Джерело - Чемпіон.

У плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 з футболу відбулося 6 матчів.

Ліга Європи 2022/23
Кваліфікація, плей-оф
Матч-відповідь, 25 серпня

АЕК (Ларнака. Кіпр) - СК Дніпро-1 (Україна) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Дюрчо, 2:0 - 45 Лопес, 3:0 - 78 Енглезу

Перший матч 2:1

Жальгіріс (Литва) - Лудогорець (Болгарія) 3:3 (2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 1 Урега, 1:1 - 8 Тіссера, 2:1 - 16 Буфф, 2:2 - 57 Тіссера, 3:2 - 63 Олівейра, 3:3 - 

Перший матч 0:1 

Сількеборг (Данія) - ХІК (Фінляндія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Абубакарі, 1:1 - 75 Фелікс

Перший матч 0:1

Омонія (Кіпр) - Гент (Бельгія) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 -18 Какуліс, 2:0 - 36 Харалампус.

Перший матч 2:0

Сівасспор (Туреччина) - Мальме (Швеція) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 76 Бірманчевич, 0:2 - 90 Телін.

Перший матч 1:3

Фенербахче (Туреччина) - Аустрія (Австрія) 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Юксек, 2:0 - 44 Кахведжі, 2:1 - 45+1 Де Граса, 3:1 - 70 Кахведжі, 4:1 - 79 Яндаш.

Перший матч 2:0

Шериф (Молдова) - Пюнік (Вірменія) 0:0 (пен. 3:2)

Перший матч 0:0

Хартс (Шотландія) - Цюрих (Швейцарія) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Ронер

Перший матч 1:2

Шемрок Роверс (Ірландія) - Ференцварош (Угорщина) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Лайонс

Перший матч 0:4

Олімпіакос (Греція) - Аполлон (Кіпр) 1:1 (пен. 3:1) (1:0. 0:1, 0:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 2 Масурас, 1:1 - 90 Піттас

Перший матч 1:1

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