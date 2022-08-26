Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 15:30 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань.

Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожній групі буде по одному представнику кожного кошика.

Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Команди

Кошик 1

Вільярреал

Базель

Славія Прага

АЗ

Гент

Істанбул

Партизан

Вест Хем

Кошик 2

ЧФР

Мольде

Стяуа

Фіорентина

Кельн

Хапоель Беєр-Шева

Аполлон

Слован

Кошик 3

Ніцца

Андерлехт

Жальгіріс

Аустрія

Хартс

Шемрок Роверс

Сівасспор

Вадуц

Кошик 4

Дніпро-1

Лех

Словацько

Сількеборг

Юргорден

Пюнік

РФШ

Балкані

Груповий етап

Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада

Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.

Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.