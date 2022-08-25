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Гравці Зорі погрожували невиходом на тренування через борги

Сьогодні 21:54 219 0
Інцидент мав місце тиждень тому
Гравці Зорі погрожували невиходом на тренування через борги
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Гравці Зорі погрожували невиходом на тренування через заборгованості по зарплатах.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Інцидент мав місце тиждень тому. Клуб мав непогашені борги за період з березня по червень.

Зазначається, що їм пообіцяли оплатити половину від суми зарплати за ці місяці. Наразі виплатили за січень, лютий та липень, в який команда вже тренувалася.

З гравцями, які покинули команду, не розплатилися за 2022 рік взагалі. Дмитро Хомченовський вже звернувся у Палату з вирішення спорів, інші футболісти також планують судитися.

Нагадаємо у матчі 1 туру УПЛ Зоря переграла Ворсклу.

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