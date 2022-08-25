Джерело - Чемпіон.
Нападник мадридського Реала Карім Бензема став гравцем року за версією УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Француз випередив свого одноклубника Куртуа, а також де Брейне з Манчестер Сіті у боротьбі за нагороду.
🏆 A 5th #UCL title & top scorer with 15 goals.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Bravo, Karim Benzema 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/mKERLBCoTp
Найкращою футболісткою сезону стала Алексія Путельяс (Барселона; 2-й раз поспіль)
Президентська нагорода УЄФА: Арріго Саккі. Вручається за видатні досягнення, заслуги на професійній ниві та виняткові особистісні якості, виявлені на полі та за його межами.
Нагадаємо, що нагороду найкращому тренеру сезону отримав Карло Анчелотті.