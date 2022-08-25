Футболіст є головним претендентом на Золотий м'яч

Джерело - Чемпіон.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема став гравцем року за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Француз випередив свого одноклубника Куртуа, а також де Брейне з Манчестер Сіті у боротьбі за нагороду.

Найкращою футболісткою сезону стала Алексія Путельяс (Барселона; 2-й раз поспіль)

Президентська нагорода УЄФА: Арріго Саккі. Вручається за видатні досягнення, заслуги на професійній ниві та виняткові особистісні якості, виявлені на полі та за його межами.

Нагадаємо, що нагороду найкращому тренеру сезону отримав Карло Анчелотті.