Наставник Олександрії: будемо боротися за медалі

У перенесеному матчі 7-го туру УПЛ гравці Інгульця та Олександрії (2:1) виходили грати лише на перемогу.

Про це заявив головний тренер олександрійської команди Юрій Гура.

"Ми дуже раді, що цей чемпіонат узагалі розпочався. Це буде найважчий чемпіонат із усіх, які були за всю нашу історію. Хочеться подякувати нашим Збройним силам, які нас захищають та роблять мирним небо. Хотілось, що воно скоріше стало абсолютно мирним.

Сьогодні дві команди грали заради хлопців, які сидять в окопах за будь-якої погоди. Сьогодні непотрібно було нікого налаштовувати на гру. Жодну з команд. Усі виходили грати на перемогу.

Наша команда забила сьогодні двічі, хоча могла забивати іще кілька голів. Пропустили після стандартного положення. Проте я все одно вдячний своїм гравцям, що за такої спеки здобули потрібний результат.

Які плани Олександрії на цей чемпіонат? У пресі, я гадаю, ви всі вже встигли прочитати, що перед нами стоїть задача боротись за медалі. За них і будемо боротись", - сказав Гура.