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Став відомий стартовий склад СК Дніпро-1 на матч з АЕКом

Сьогодні 17:54 327 0
Матч розпочнеться о 19:00
Став відомий стартовий склад СК Дніпро-1 на матч з АЕКом
#СК Дніпро-1, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 з футболу СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЕКом (Ларнака, Кіпр). Початок матчу о 19:00.

Стали відомі стартові склади команд: 

АЕК: Пірич, Енглезу, Гонсалес, Мілічевич, Росалес, Густаво, Оєр, Альтман, Фарай, Дюрчо, Лопес

Запасні: Стиліанідіс, Андреу, Гама, Гарсія, Касадо, Мамас, Наум, Олатунджі, Ромо, Тумпас, Хрістофору

Дніпро-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Логінов, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихальонок, Танчик, Довбик

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Рубчинський, Когут, Назаренко, Громов

Перший матч українська команда програла - 1:2.

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