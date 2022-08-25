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Затверджено дати та час початку матчів 2 та 3 турів УПЛ

Сьогодні 18:25 273 0
У цих турах переносів не буде
Затверджено дати та час початку матчів 2 та 3 турів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга визначилася з датами та час проведення 2-го та 3-го турів чемпіонату України сезону-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

2-й тур

27 серпня (субота)

Львів - Зоря 13:00

Ворскла - Верес 13:00

Металіст 1925 - Чорноморець 15:00

28 серпня (неділя)

Колос - Рух 13:00

Шахтар – Кривбас 15:00

Динамо – Дніпро-1 17:00

29 серпня (понеділок)

Металіст - Інгулець 13:00

Олександрія - Минай 15:00

3-й тур

2 вересня (п'ятниця)

Рух – Шахтар 17:00

3 вересня (субота)

Зоря - Динамо 13:00

Дніпро-1 - Верес 13:00

Металіст 1925 - Ворскла 15:00

4 вересня (неділя)

Кривбас – Львів 13:00

Чорноморець - Інгулець 15:00

5 вересня (понеділок)

Минай - Колос 13:00

Олександрія - Металіст 15:00

Нагадаємо Setanta Sports та 1+1 готові судитися через трансляції УПЛ.

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