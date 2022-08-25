Затверджено дати та час початку матчів 2 та 3 турів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Українська Прем'єр-ліга визначилася з датами та час проведення 2-го та 3-го турів чемпіонату України сезону-2022/23.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
2-й тур
27 серпня (субота)
Львів - Зоря 13:00
Ворскла - Верес 13:00
Металіст 1925 - Чорноморець 15:00
28 серпня (неділя)
Колос - Рух 13:00
Шахтар – Кривбас 15:00
Динамо – Дніпро-1 17:00
29 серпня (понеділок)
Металіст - Інгулець 13:00
Олександрія - Минай 15:00
3-й тур
2 вересня (п'ятниця)
Рух – Шахтар 17:00
3 вересня (субота)
Зоря - Динамо 13:00
Дніпро-1 - Верес 13:00
Металіст 1925 - Ворскла 15:00
4 вересня (неділя)
Кривбас – Львів 13:00
Чорноморець - Інгулець 15:00
5 вересня (понеділок)
Минай - Колос 13:00
Олександрія - Металіст 15:00
Нагадаємо Setanta Sports та 1+1 готові судитися через трансляції УПЛ.