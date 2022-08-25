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Український тренер очолив угорський Діошдьйор

Сьогодні 18:40 352 0
Український тренер очолив угорський Діошдьйор
#Сергій Кузнецов

Джерело - sport.ua.

39-річного ексфутболіста Карпат, Севастополя та низки інших українських команд Сергія Кузнецова призначено на посаду головного тренера угорського клубу Діошдьйор.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови співпраці з наставником клуб не афішує, проте в офіційному комюніке наголошується, що, окрім українського громадянства, Кузнецов також має угорський паспорт.

Сергій Кузнецов завершив кар'єру гравця у 2018 році у складі Балкан. Згодом входив до тренерського штабу білоруса Олега Кононова у тульському Арсеналі та московському Спартаку. Останній протягом короткого періоду очолював в якості виконувача обов'язків головного тренера. З жовтня 2020 по травень 2021 років був одним з асистентів румуна Ласло Болоні в Панатінаїкосі.

Діошдьйор виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Угорщини.

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