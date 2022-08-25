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Маркевич: Дніпро-1 необхідно ризикувати у грі з АЕКом

Сьогодні 14:12 243 0
Кучер у матчі проти АЕКа має ризикнути, адже втрачати Дніпру-1 нічого.
Маркевич: Дніпро-1 необхідно ризикувати у грі з АЕКом
#Ліга Європи, #СК Дніпро-1, #Мирон Маркевич, #АЕК Ларнака

Джерело - fanday.net.

СК Дніпро-1 має всі шанси пройти АЕК у плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів відомий український тренер Мирон Маркевич.

"Зрозуміло, що у першій грі АЕК переміг і тому їм буде трохи легше. Але якщо Дніпро-1 зіграє так, як у другому таймі першого матчу, то переможе. Друга половина зустрічі у виконанні дніпровської команди була обнадійливою.

Потрібно ризикувати та ставити двох нападників. Іншого я не бачу. Маємо виходити ті футболісти, які грали у другому таймі першого матчу.

Дніпро-1 швидша команда. З кіпріотами необхідно включити швидкості, бути орієнтованим постійно вперед. Дніпро-1 вміє грати, але треба робити це швидше.

Всі гравці Дніпра-1 досвідчені. Сподіваємося, що у цьому матчі виявить себе Громов. Також ми всі чекаємо, що має вистрілити Довбик. Бланко теж непогано виглядав у першому матчі, але з однієї гри важко судити", - розповів Маркевич.

Перший матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди із Кіпру.

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