Голкіпер збірної Німеччини відмовився переходити у Манчестер Юнайтед

Голкіпер Айнтрахта та збірної Німеччини Кевін Трапп відхилив трансферну пропозицію від Манчестера Юнайтед.

Про це розповів сам голкіпер в Instagram.

"Дорогі уболівальники, в останні кілька днів було багато повідомлень про зацікавленість мною з боку Манчестер Юнайтед. Це правда, що є письмова пропозиція. Манчестер Юнайтед — клуб світового рівня. Сподіваюся, всі розуміють, чому я розглядав цю пропозицію.

Проте вчора я повідомив відповідальним особам в обох клубах, що вирішив обрати Айнтрахт. Я пережив в цьому клубі незабутні моменти, ми разом творили історію. Початок сезону був важким, але я вірю в команду. Ваш Кевін", - написав Трапп.