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Селтік та Рейнджерс зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів вперше з 2007 року

Сьогодні 13:37 378 0
Селтік та Рейнджерс зіграють у груповому раунді Ліги чемпіонів вперше з 2007 року
#Рейнджерс, #Селтік

Джерело - Чемпіон.

Селтік та Рейнджерс пробилися до групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА.

Актуально: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23

Рейнджерс у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів пройшов ПСВ. Водночас Селтік отримав пряму путівку в групу завдяки перемозі в шотландській прем'єр-лізі.

Востаннє вороги по дербі "старої фірми" одночасно грали у груповому етапі Ліги чемпіонів у 2007 році. Тоді Селтік здобув путівку в плей-оф у квартеті з Міланом, Бенфікою та Шахтарем, а Рейнджерс зайняли третю сходинку в групі з Барселоною, Ліоном та Штутгартом.

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