Антоні вимагає в Аякса трансфер у Манчестер Юнайтед

Гравець хоче перейти у МЮ

Вінгер Аякса Антоні наполягає на переході у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Football Transfers з посиланням на De Telegraaf.

Футболіст офіційно звернувся до керівництва нідерландського клубу проханням відпустити його до "дияволів" протягом найближчих 48 годин. Гравець пояснив, що таким чином він сам та Аякс отримають фінансову вигоду. Бразилець вже шукає собі будинок у Манчестері.

Антоні грає за Аякс з 2020-го. Цього сезону забив 2 голи та зробив 2 асисти в 3 матчах

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може купити вінгера Аякса майже за 100 млн євро.