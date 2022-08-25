Визначились всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Стали відомі всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів.
Актуально: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
Ліга чемпіонів
Жеребкування
1 кошик: Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Мілан, Аякс, Айнтрахт, Порту
2 кошик: Ювентус, Челсі, Барселона, Ліверпуль, Тоттенгем, Лейпциг, Севілья, Атлетіко
3 кошик: Інтер, Шахтар, Зальцбург, Боруссія Д. Спортінг, Баєр, Наполі, Бенфіка
4 кошик: Селтік, Брюгге, Маккабі Хайфа, Динамо Загреб, Копенгаген, Вікторія Пльзень, Рейнджерс, Марсель