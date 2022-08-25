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Визначились всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:38 355 0
Визначились всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - uefa.com.

Стали відомі всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів.

Актуально: Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23

Ліга чемпіонів
Жеребкування

1 кошик: Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Мілан, Аякс, Айнтрахт, Порту

2 кошик: Ювентус, Челсі, Барселона, Ліверпуль, Тоттенгем, Лейпциг, Севілья, Атлетіко

3 кошик: Інтер, Шахтар, Зальцбург, Боруссія Д. Спортінг, Баєр, Наполі, Бенфіка

4 кошик: Селтік, Брюгге, Маккабі Хайфа, Динамо Загреб, Копенгаген, Вікторія Пльзень, Рейнджерс, Марсель

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