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Барселона зіграла внічию з Манчестер Сіті у товариському матчі

Сьогодні 08:55 276 0
Гра завершилась внічию
Барселона зіграла внічию з Манчестер Сіті у товариському матчі
#Барселона, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Манчестер Сіті зіграли благодійний матч.

Гра відбулася на стадіоні Камп Ноу та завершилась внічию - 3:3.

Вторговані кошти передадуть на боротьбу з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), який призводить до паралічу та атрофії м’язів. У червні 2020 року БАС був діагностований у колишнього голкіпера та тренера іспанського клубу Хуана Карлоса Унсуе.

Товариський матч

24 серпня

Барселона - Манчестер Сіті 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 29 Обамеянг, 1:1 - 21 Альварес, 2:1 - 67 де Йонг, 2:2 - 70 Палмер, 3:2 - 79 Депай, 3:3 - 90+9 Марез (пен)

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