Динамо дізналося кошик під час жеребкування Ліги Європи

Динамо потрапило в перший кошик жеребкування Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Динамо завдяки перемозі шотландського Рейнджерс в плей-оф кваліфікації ЛЧ над ПСВ опиниться в першому кошику під час жеребкування групового раунду Ліги Європи.

У перший кошик також потрапили - Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лаціо та Рома. Також підопічні Мірчі Луческу точно не зіграють на цій стадії проти Браги та Црвени Звезди.

Повний склад учасників групового раунду Ліги Європи стане відома пізно ввечері 25 серпня.

Жеребкування Ліги Європи відбудеться 26 серпня. Початок о 14:00.