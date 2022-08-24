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УЄФА за порушення фінансового фейр-плей покарає ПСЖ

Вчора 23:02 168 0
УЄФА за порушення фінансового фейр-плей покарає ПСЖ
#ПСЖ, #УЄФА

Джерело - footboom.com.

УЄФА визначилася з покаранням, що  загрожують європейським клубам, які порушили фінансовий фейр-плей.

Про це повідомляє La Repubblica.

Ювентус та Мілан виплатять невеликі штрафи - близько 3 мільйонів та 2 мільйонів євро відповідно. Ситуація з Інтером та Ромою дещо інша, оскільки вони все ще ведуть переговори з УЄФА, як і французькі клуби Марсель та Монако.

Угода між цими клубами та УЄФА буде підписана у найближчі десять днів. При цьому очікується, що УЄФА запровадить щодо джалороссі та нерадзуррі трансферні обмеження. Також очікуються невеликі штрафи.

А от найбільший штраф доведеться виплатити ПСЖ. Очікується, що парижани заплатять УЄФА 10 мільйонів євро.

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