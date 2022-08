Вебб очолить суддівський корпус АПЛ

Говард Вебб візьме на себе роль головного судді в АПЛ найближчими місяцями.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Він обійме свою посаду, коли закінчиться термін його поточного контракту в якості генерального директора Професійної суддівської організації (PRO) США та Канади.

Спочатку він приєднався до PRO як менеджер з відеоасистентів рефері у 2017 році, а роком пізніше обійняв свою нинішню ширшу посаду.

PGMOL is pleased to confirm that Howard Webb will take up the role of Chief Refereeing Officer in the coming months.



More info ⤵️