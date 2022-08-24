Вебб очолить суддівський корпус АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Говард Вебб візьме на себе роль головного судді в АПЛ найближчими місяцями.
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Він обійме свою посаду, коли закінчиться термін його поточного контракту в якості генерального директора Професійної суддівської організації (PRO) США та Канади.
Спочатку він приєднався до PRO як менеджер з відеоасистентів рефері у 2017 році, а роком пізніше обійняв свою нинішню ширшу посаду.
PGMOL is pleased to confirm that Howard Webb will take up the role of Chief Refereeing Officer in the coming months.— PGMOL (@FA_PGMOL) August 24, 2022
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Нагадаємо Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ.