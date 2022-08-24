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Вебб очолить суддівський корпус АПЛ

Вчора 21:25 187 0
Вебб очолить суддівський корпус АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Говард Вебб візьме на себе роль головного судді в АПЛ найближчими місяцями.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Він обійме свою посаду, коли закінчиться термін його поточного контракту в якості генерального директора Професійної суддівської організації (PRO) США та Канади.

Спочатку він приєднався до PRO як менеджер з відеоасистентів рефері у 2017 році, а роком пізніше обійняв свою нинішню ширшу посаду.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ.

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