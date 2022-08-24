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Матч Рух - Металіст тривав 4 години 27 хвилин

Сьогодні 20:12 389 0
Матч Рух - Металіст тривав 4 години 27 хвилин
#Металіст, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Гра 1-го туру УПЛ Рух - Металіст тривала 4 години і 27 хвилини.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Матч розпочався о 15.00. Тричі гра переривалась через повітряну тривогу.

Перша зупинка сталась на 44-й хвилині матчу. Команди були в укритті близько 55-60 хвилин. Після зупинки команди дограли перший тайм, а після невеликої паузи розпочали другий.

Однак вже через 7 хвилин (на 52-й) команди знову відправилися в бомбосховище, оскільки залунала ще одна повітряна тривога.

Друга пауза склала понад 1 годину і 10 хвилин.

Третя зупинка відбулась на 77-й і тривало близько 40 хвилин.

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