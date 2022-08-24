Довбик, Гуцуляк та Бланко відправились з Дніпром-1 на матч з АЕКом

Джерело - СК Дніпро-1.
Дніпро-1 відправився на матч-відповідь Ліги Європи з АЕКом.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
Потім команда вирушить на зустріч чемпіонату України з "Динамо" у Львові.
Після травми повернувся Олексій Гуцуляк, який має шанс потрапити до заявки.
Однак через ушкодження залишились на лікування у Кошице Еміліано Пуріта, Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов. Через дискваліфікацію на Кіпрі не зіграє Едуард Сарапій, якого було вилучено у першій зустрічі.
До складу делегації увійшли 20 футболістів:
Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Макс Валеф;
Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Габріел Бузанелло, Сергій Логінов, Олександр Сваток
Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик
Нападники: Артем Довбик, Артем Громов.
Матч відбудеться 25 серпня у Ларнаці і розпочнеться о 19:00.
Перший матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди із Кіпру.
Раніше стало відомо, хто розсудить матч АЕК - Дніпро-1.