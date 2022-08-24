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Довбик, Гуцуляк та Бланко відправились з Дніпром-1 на матч з АЕКом

Сьогодні 19:25 236 0
До складу делегації увійшли 20 футболістів
Довбик, Гуцуляк та Бланко відправились з Дніпром-1 на матч з АЕКом
#СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

Дніпро-1 відправився на матч-відповідь Ліги Європи з АЕКом.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Потім команда вирушить на зустріч чемпіонату України з "Динамо" у Львові.

Після травми повернувся Олексій Гуцуляк, який має шанс потрапити до заявки.

Однак через ушкодження залишились на лікування у Кошице Еміліано Пуріта, Валерій Лучкевич та Сергій Горбунов. Через дискваліфікацію на Кіпрі не зіграє Едуард Сарапій, якого було вилучено у першій зустрічі.

До складу делегації увійшли 20 футболістів:

Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Валерій Юрчук, Макс Валеф;

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Габріел Бузанелло, Сергій Логінов, Олександр Сваток

Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Володимир Танчик

Нападники: Артем Довбик, Артем Громов.

Матч відбудеться 25 серпня у Ларнаці і розпочнеться о 19:00.

Перший матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди із Кіпру.

Раніше стало відомо, хто розсудить матч АЕК - Дніпро-1.

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