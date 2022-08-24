Зінченко: Українці не здаються

Було дуже важливо відновити чемпіонат з футболу в Україні в умовах війни.

Про це заявив 25-річний лівий захисник збірної України Олександр Зінченко.

"Це важливо для країни та всього українського народу, тому що ніхто не був готовий до цієї ситуації. Люди все ще страждають, і нам потрібно боротися щодня. Але при цьому ми повинні продовжувати жити.

Люди заслуговують на те життя, яке було в них раніше. Я хотів би сказати велике дякую Українській федерації та президенту Володимиру Зеленському, які сказали, що нам треба грати у нашому чемпіонаті в Україні. Я знаю, що там не буде найкращих умов, але нам треба продовжувати, і це найголовніше для всіх українців. Не можу дочекатися, щоб переглянути всі ігри, якщо це буде можливо.

Мені важко уявити, як це все відбуватиметься. Можливо, під час сирени гравцям потрібно буде зупинятися. Але так важливо показати решті світу, що українці не здаються й у будь-якій ситуації та продовжують йти вперед. Вся справа у наших людях", - сказав Зінченко.