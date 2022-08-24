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Сабо: 0:3 з Бенфікою - ще добре, могли пропустити більше

Сьогодні 17:25 377 0
Сабо: 0:3 з Бенфікою - ще добре, могли пропустити більше
#Йожеф Сабо

Джерело - 1927.kiev.ua.

У Динамо та Бенфіки були абсолютно різні рівні майстерності у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо. 

"Динамо ж нічого не могло зробити з Бенфікою - в них абсолютно інший рівень майстерності. Деяких наших футболістів взагалі не було видно на футбольному полі

Кого з команди Динамо можна виділити? Єдиного Бущана, якого завжди можна відзначати. Постійно команда суперника атакує і він завжди має багато роботи, але скільки воротар може рятувати? Він і так в цьому матчі потягнув кілька дуже складних м’ячів.

0:3 - ще добре, бо могли пропустити і більше.

Чого чекати від Ліги Європи? Все дуже тривожно. Ми не б’ємо по воротах, нічого не створюємо. Граємо не в той футбол. Не зрозуміло, шляхом чого ми можемо перегравати суперника. До прикладу, я давно говорю: "Шукайте нападника". Чим займається Бєсєдін на футбольному полі?!

Дивлячись на це все, потрібно приймати те, що маємо, і надіятися, що в Лізі Європи наші хлопці зіграють краще", - сказав Сабо.

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