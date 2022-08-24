Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 1337
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:43 58335
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:49 15383
Бенфіка - Динамо: відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:01 928
Динамо програє Бенфіці 0:3 після першого тайму
Вчора 22:57 395
Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
Вчора 21:36 531
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 18:54 548
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу
Вчора 17:57 16745
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Вчора 16:58 831
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Вчора 15:29 1151
Прямі трансляції

Легенда Шахтаря завершив кар'єру

Сьогодні 12:25 774 0
38-річний футболіст завершив професійну кар'єру
Легенда Шахтаря завершив кар'єру
#Жадсон, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря бразилець Жадсон оголосив про завершення кар'єри.

Про це гравець повідомив у Instagram. 

"Я хочу подякувати Богу за все, що він дав мені за ці 20 років. Президенти, директори, персонал, друзі, які були важливими на цьому шляху, без вас я б не зробив таку успішну кар’єру", - написав 38-річний Жадсон.

Бразилець виступав за Шахтар із 2005 по 2012 роки. У 2009 році він забив у фіналі Кубка УЄФА переможний гол у ворота німецького Вердера та допоміг українському клубу перемогти з рахунком 2:1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Magic Jadson (@magicjadson)

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 58335
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 2896
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 1906
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу 16745
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було 15383
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО 4158 1
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1205
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6101
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18581
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 12525
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25113
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 25391 4