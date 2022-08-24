Легенда Шахтаря завершив кар'єру

38-річний футболіст завершив професійну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Шахтаря бразилець Жадсон оголосив про завершення кар'єри.

Про це гравець повідомив у Instagram.

"Я хочу подякувати Богу за все, що він дав мені за ці 20 років. Президенти, директори, персонал, друзі, які були важливими на цьому шляху, без вас я б не зробив таку успішну кар’єру", - написав 38-річний Жадсон.

Бразилець виступав за Шахтар із 2005 по 2012 роки. У 2009 році він забив у фіналі Кубка УЄФА переможний гол у ворота німецького Вердера та допоміг українському клубу перемогти з рахунком 2:1.