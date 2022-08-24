Setanta та УПЛ подадуть скаргу на Групу 1+1

Нацрада може застосувати санкції щодо телеканалу

Джерело - Чемпіон.

Телекомпанія Setanta Sports та УПЛ готують скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це повідомляє Бий-Біжи.

Справа стосується неправомірного використання їх контенту (а саме – трансляції матчів УПЛ) та порушення Закону України "Про авторське право та суміжні права" медіагрупою 1+1 Медіа, включаючи телеканал 2+2.

Надалі Нацрада може застосувати різні санкції щодо телеканалу у разі прийняття відповідного рішення. Розглядається можливість подання судового позову.

Відзначимо, що трансляцію матчу Зоря - Ворскла було видалено з YouTube-каналу FootballHub через порушення авторських прав. Проте, матч потім був опублікований на каналі ТСН Проспорт.