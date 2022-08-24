Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Георгій Бущан став найкращим гравцем Динамо у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3).
Про це повдіомляє статистичний портал SofaScore.
Воротар киян здійснив 3 сейви та отримав оцінку 7.7. У ТОП-3 також Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко – в обох по 7.0.
Найгірший рейтинг в Олександра Сироти – 6.0. Він допустив результативну помилку в епізоді з другим голом.
Найкращим гравцем матчу став вінгер Бенфіки Давід Нерес, його оцінка складає 9.0.