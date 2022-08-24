Стали відомі найкращі гравці матчу Бенфіка - Динамо

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Георгій Бущан став найкращим гравцем Динамо у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки (0:3).

Про це повдіомляє статистичний портал SofaScore.

Воротар киян здійснив 3 сейви та отримав оцінку 7.7. У ТОП-3 також Сергій Сидорчук та Микола Шапаренко – в обох по 7.0.

Найгірший рейтинг в Олександра Сироти – 6.0. Він допустив результативну помилку в епізоді з другим голом.

Найкращим гравцем матчу став вінгер Бенфіки Давід Нерес, його оцінка складає 9.0.