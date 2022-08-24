Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 1150
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:49 15015
Бенфіка - Динамо: відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:01 761
Динамо програє Бенфіці 0:3 після першого тайму
Вчора 22:57 332
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Вчора 22:51 1817
Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
Вчора 21:36 464
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 18:54 494
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу
Вчора 17:57 13075
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Вчора 16:58 772
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Вчора 15:29 1138
Прямі трансляції

Бенфіка - Динамо 3:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:22 598 0
Огляд матчу Бенфіка - Динамо
Бенфіка - Динамо 3:0. Огляд матчу
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось Бенфіці у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація, Плей-оф
Матч-відповідь, 23 серпня

Бенфіка - Динамо 3:0 (3:0)

(Перший матч - 2:0)

Голи: 1:0 - 27 Отаменді, 2:0 - 40 Сілва, 3:0 - 42 Нерес

Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді (к), Морато, Грімальдо – Флорентіну (Вайгль, 70), Фернандес (Бернарду, 90) – Жоау Маріу – Рафа Сілва (Араужо, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Рамуш (Муса, 52).

 Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 63) – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваєв (Тимчик, 87), Буяльський (Яцик, 90+3), Шепелєв (Царенко, 87) – Бєсєдін (Ванат, 63).

Попередження: Шапаренко, 81 - Муса, 85.

Повну версію матчу дивіться тут.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО 3666
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 1817
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу 13075
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було 15015
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 56122
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 2728
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 27212
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21487 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13689
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4088 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8802 1
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 59712