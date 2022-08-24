Бенфіка - Динамо 3:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Динамо поступилось Бенфіці у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів 2022/23
Кваліфікація, Плей-оф
Матч-відповідь, 23 серпня
Бенфіка - Динамо 3:0 (3:0)
(Перший матч - 2:0)
Голи: 1:0 - 27 Отаменді, 2:0 - 40 Сілва, 3:0 - 42 Нерес
Бенфіка: Влаходімос – Жілберто, Отаменді (к), Морато, Грімальдо – Флорентіну (Вайгль, 70), Фернандес (Бернарду, 90) – Жоау Маріу – Рафа Сілва (Араужо, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Рамуш (Муса, 52).
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 63) – Сидорчук (к), Шапаренко – Караваєв (Тимчик, 87), Буяльський (Яцик, 90+3), Шепелєв (Царенко, 87) – Бєсєдін (Ванат, 63).
Попередження: Шапаренко, 81 - Муса, 85.
Повну версію матчу дивіться тут.