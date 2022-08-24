Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:50 1335
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:43 58322
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було
Вчора 23:49 15380
Бенфіка - Динамо: відео голів і огляд матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:01 928
Динамо програє Бенфіці 0:3 після першого тайму
Вчора 22:57 395
Україна виступить на чемпіонаті світу з дзюдо, попри бойкот через Росію
Вчора 21:36 531
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Вчора 18:54 547
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу
Вчора 17:57 16737
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Вчора 16:58 831
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Вчора 15:29 1151
Прямі трансляції

Челсі може повернути Морату

Сьогодні 11:22 212 0
Альваро Мората може повернутися в АПЛ
Челсі може повернути Морату
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Мората, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Найближчим часом Челсі може спробувати домовитися про трансфер нападника Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, наразі клуб розглядає цей варіант з огляду на сумніви в успішності угоди з Барселоною щодо П’єр-Емеріка Обамеянга. 29-річний іспанець – потенційна альтернатива для екскапітана Арсенала.

Чинний договір Морати з Атлетіко розрахований до 2024 року.

Раніше форвард вже виступав за Челсі у період з 2017 по 2020 рік. На його рахунку 16 голів та 6 асистів у 47 матчах АПЛ.

Раніше Атлетіко відмовився продавати Морату за 45 млн євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО 4157 1
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 58322
Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було Бенфіка - Динамо 3:0. Як це було 15380
Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 1906
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу 16737
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 2896
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 36807
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 17833
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17371 5
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25605
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21489 3
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13164