Челсі може повернути Морату

Альваро Мората може повернутися в АПЛ

Найближчим часом Челсі може спробувати домовитися про трансфер нападника Атлетіко Альваро Морати.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, наразі клуб розглядає цей варіант з огляду на сумніви в успішності угоди з Барселоною щодо П’єр-Емеріка Обамеянга. 29-річний іспанець – потенційна альтернатива для екскапітана Арсенала.

Чинний договір Морати з Атлетіко розрахований до 2024 року.

Раніше форвард вже виступав за Челсі у період з 2017 по 2020 рік. На його рахунку 16 голів та 6 асистів у 47 матчах АПЛ.

Раніше Атлетіко відмовився продавати Морату за 45 млн євро.