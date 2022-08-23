Ван Леувен: Повинні були робити рахунок більшим

Джерело - zarya-lugansk.com.
Зоря награла на перемогу у матчі проти Ворскли.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік Ван Леувен.
"Сьогодні було дуже спекотно. Така погода впливала на гру команд. Це було помітно протягом матчу.
В першому таймі ми повинні були забивати більше голів, ніж забили. В другому таймі ми віддали ініціативу. Була помітна втома. Хоча могли і повинні були робити рахунок більшим.
Ми хочемо бути якомога вище в турнірній таблиці. Все можливо. Треба працювати далі й в нас все вийде. Треба розуміти, що всі ми – одна команда, яка й дає успіх клубу в цілому", - розповів Ван Леувен.
Нагадаємо, у матчі 1 туру УПЛ Зоря переграла Ворсклу.