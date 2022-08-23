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Ван Леувен: Повинні були робити рахунок більшим

Вчора 23:30 156 0
Патрік Ван Леувен прокоментував перемогу над Ворсклою
Ван Леувен: Повинні були робити рахунок більшим
#Зоря, #Патрік ван Леувен

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря награла на перемогу у матчі проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Патрік Ван Леувен.

"Сьогодні було дуже спекотно. Така погода впливала на гру команд. Це було помітно протягом матчу.

В першому таймі ми повинні були забивати більше голів, ніж забили. В другому таймі ми віддали ініціативу. Була помітна втома. Хоча могли і повинні були робити рахунок більшим.

Ми хочемо бути якомога вище в турнірній таблиці. Все можливо. Треба працювати далі й в нас все вийде. Треба розуміти, що всі ми – одна команда, яка й дає успіх клубу в цілому", - розповів Ван Леувен.

Нагадаємо, у матчі 1 туру УПЛ Зоря переграла Ворсклу.

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