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Ексзахисник Динамо оцінив шанси киян на прохід Бенфіки

Сьогодні 21:08 170 0
Анатолій Безсмертний прокоментував матч Бенфіка - Динамо
Ексзахисник Динамо оцінив шанси киян на прохід Бенфіки
#Анатолій Безсмертний, #Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - zbirna.com.

Динамо буде важко досягнути потрібного результату у матчі-відповіді з Бенфікою у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів ексзахисник киян Анатолій Безсмертний у коментарі Zbirna.com.

Актуально: Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція

"Вважаю, що на даному етапі динамівці роблять усе можливе та неможливе. У цій парі клас лісабонців вищий. Хочеться вірити в позитивний результат, але буде вкрай складно досягти потрібного для себе рахунку.

Що в майбутній грі може перевернути все з ніг на голову? Якщо футболістам Динамо, які вийдуть на поле, вдасться скинути з себе тягар відповідальності. Втрачати, в принципі, нічого, або пан, або пропав. Я впевнений, що кияни хочуть перемогти, реабілітуватися перед вболівальниками. Потрібно виходити та грати у футбол, немає нічого неможливого. Команда у нас молода, а зараз кожна гра, як фінальна, на результат, і це може десь заважає хлопцям розкрити весь свій потенціал.

Чи може нинішнє Динамо тягатись із нинішньою Бенфікою у відкритому футболі? Ні. У суперників різний рівень футболістів. Але я вже сказав, що в одній грі може статися все, що завгодно. Може статися швидкий гол або, припустимо, вилучення у суперника... Дуже хочеться, щоб Динамо пройшло Бенфіку, але... Не варто забувати й те, в яких умовах готується команда, що весь час перебуває на виїзді, це дуже складно психологічно. Але навіть при цьому кияни мають гідний вигляд. Були пройдені Фенербахче, Штурм...

Зрештою, європейську осінь вже гарантовано, що схоже на спортивний подвиг, коли в країні йде війна. Хочеться вірити у краще, але потрібно реально дивитися на речі. Навіть якщо Динамо не пройде Бенфіку, це не буде трагедією. Потрібно буде намагатися проявити себе в Лізі Європи, що киянам має бути до снаги", – сказав Безсмертний.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото нової форми Динамо.

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