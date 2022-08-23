Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.
Актуально: Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Стартові склади:
Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш
Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін
Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Дубінчак, Тимчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко
Нагадаємо, у мережі з'явилося фото нової форми Динамо.