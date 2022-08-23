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Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки

Сьогодні 20:56 720 0
Стали відомі стартові склади команд
Луческу назвав склад Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

Актуально: Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція

Стартові склади:

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, Отаменді, Морату, Грімальдо – Флорентіну, Енцо Фернандес – Нерес, Р. Сілва, Жоау Маріу – Гонсало Рамуш

Запасні: Елтон, Бах, Рістіч, А. Сілва, Вертонген, Паулу Бернардо, Вайгль, Шікінью, Діого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв – Бесєдін

Запасні: Бойко, Нещерет, Бурда, Караваєв, Дубінчак, Тимчик, Антюх, Гармаш, Боль, Ванат, Яцик, Царенко

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото нової форми Динамо.

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