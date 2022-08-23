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Зоря - Ворскла 3:1. Відео голів

Сьогодні 18:30 178 0
Зоря - Ворскла 3:1. Відео голів
#Ворскла, #Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1 туру УПЛ Зоря переграла Ворсклу.

Відео голу Назарини

Відео голу Безбородька

Відео голу Безбородька

Відео голу Олійника

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 23 серпня

Зоря - Ворскла 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Назарина (пен), 2:0 - 30 Безбородько, 3:0 - 53 Безбородько, 3:1 - 73 Олійник (пен)

Попередження: Бацула, 14

Зоря: Мацапура – Сміян, Імереков, Батагов, Данченко – Булеца (Мишньов, 63), Назарина (Бражко, 85), Чурко – Кабаєв (Вантух, 85), Безбородько (Нагнойний, 63), Крістіан (Русин, 78).

Ворскла: Різник – Бацула (Мельничук, 68), Чеснаков, Челядін (Яворський, 75), Філіпе (Крупський, 83) – Олійник, Ардіт, Скляр, Тотре (Козиренко, 68) – Степанюк, Марлісон (Сулейманов, 68).

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