Челсі пропонує 60 млн фунтів за лідера Евертона

Челсі хоче підсилити атакувальну лінію

Челсі хоче посилити атакувальну ланку вінгером Евертона Ентоні Гордоном.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Челсі вже робив пропозицію "ірискам" у розмірі 40 млн фунтів на початку цього місяця, але отримав відмову. Зараз же "лондонці" готові запропонувати 60 млн фунтів. Евертон схильний не продавати футболіста. Однак перемовини між клубами тривають.

21-річний Гордон провів 52 матчі на дорослому рівні за Евертон, у яких відзначився 4 рази.

Нагадаємо, Челсі цікавиться півзахисником Порту Пепе.