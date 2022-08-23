Челсі пропонує 60 млн фунтів за лідера Евертона

Джерело - tribuna.com.
Челсі хоче посилити атакувальну ланку вінгером Евертона Ентоні Гордоном.
Про це повдіомляє Sky Sports.
Челсі вже робив пропозицію "ірискам" у розмірі 40 млн фунтів на початку цього місяця, але отримав відмову. Зараз же "лондонці" готові запропонувати 60 млн фунтів. Евертон схильний не продавати футболіста. Однак перемовини між клубами тривають.
21-річний Гордон провів 52 матчі на дорослому рівні за Евертон, у яких відзначився 4 рази.
Нагадаємо, Челсі цікавиться півзахисником Порту Пепе.