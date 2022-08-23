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Челсі пропонує 60 млн фунтів за лідера Евертона

Сьогодні 18:13 280 0
Челсі хоче підсилити атакувальну лінію
Челсі пропонує 60 млн фунтів за лідера Евертона
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Гордон, #Евертон, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Челсі хоче посилити атакувальну ланку вінгером Евертона Ентоні Гордоном.

Про це повдіомляє Sky Sports.

Челсі вже робив пропозицію "ірискам" у розмірі 40 млн фунтів на початку цього місяця, але отримав відмову. Зараз же "лондонці" готові запропонувати 60 млн фунтів. Евертон схильний не продавати футболіста. Однак перемовини між клубами тривають.

21-річний Гордон провів 52 матчі на дорослому рівні за Евертон, у яких відзначився 4 рази. 

Нагадаємо, Челсі цікавиться півзахисником Порту Пепе.

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