Барселону, Ювентус та ПСЖ можуть покарати через фінансовий фейр-плей

Джерело - Barca Universal.
20 європейських клубів можуть отримати санкції від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей в сезоні 2021/2022.
Про це повідомляє Barca Universal.
УЄФА готується оголосити про санкції для десяти клубів наступного місяця для десяти клубів. До цього списку входять Барселона, ПСЖ, Ювентус, міланський Інтер і Рома.
Початковий аналіз також виявив проблеми у 20 клубів, включаючи Арсенал та Марсель. Однак остаточні звіти цих клубів ще мають бути подані в УЄФА, і їхня фінансова картина може змінитися.