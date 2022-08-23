Барселону, Ювентус та ПСЖ можуть покарати через фінансовий фейр-плей

20 клубів можуть отримати санкції через порушення правил фінансового фейр-плей

Джерело - Barca Universal.

20 європейських клубів можуть отримати санкції від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей в сезоні 2021/2022.

Про це повідомляє Barca Universal.

УЄФА готується оголосити про санкції для десяти клубів наступного місяця для десяти клубів. До цього списку входять Барселона, ПСЖ, Ювентус, міланський Інтер і Рома.

Початковий аналіз також виявив проблеми у 20 клубів, включаючи Арсенал та Марсель. Однак остаточні звіти цих клубів ще мають бути подані в УЄФА, і їхня фінансова картина може змінитися.

Раніше Ла-Ліга поскаржилася в УЄФА на ПСЖ.